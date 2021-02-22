الطبيب علي عقيل ضحية جديدة لكورونا

خسر لبنان والجسم الطبي طبيبا جديدا قضى في مواجهة تفشي وباء كورونا هو الدكتور علي عقيل قانصو الذي فارق الحياة صباح اليوم في مستشفى في صيدا متأثرا باصابته بمضاعفات كورونا منذ اكثر من اسبوعين.والدكتور قانصو (67 عاما) من بلدة الدوير الجنوبية، وقد نعاه الحزب السوري القومي الاجتماعي وشيعه بعد ظهر اليوم في بلدة الدوير.