الجديد: مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال يتمكّن من إحضار فاضل رعد من منزله

تمكن مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال من إحضار السيد فاضل رعد من منزله في بيروت تنفيذا لإشارة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي طلب إحضاره مع هواتفه للتحقيق معه في قضية دفع عمولات في ملف استقدام البواخر التركية الذي كشفته حلقة "يسقط حكم الفاسد"، حسبما أشارت قناة "الجديد".