مقابلة للرئيس ميقاتي عبر قناة "الحرة" العاشرة مساءً

يطل الرئيس نجيب ميقاتي في حديث مباشر مع قناة "الحرة"، عند العاشرة من مساء اليوم الاثنين، بتوقيت بيروت ضمن برنامج ⁧‫"المشهد اللبناني"‬⁩.

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