الهيئة العليا للاغاثة سلمت الطبابة العسكرية في الجيش معدات طبية

أعلنت الهيئة العليا للاغاثة في بيان، أنها "بالتنسيق مع جمعية Warm hearts، سلمت الطبابة العسكرية في الجيش ثلاثين كرسيا مدولبا متحركا للمعوقين وثلاثين "ووكر" وسبعين عكازا".



وأشارت إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق والعمل المشترك والدائم بينها وقيادة الجيش".