لبنان

حبيش: اول حق من حقوق المسيحيين اعادة المناصفة إلى مجلس النواب

Lebanon 24
22-02-2021 | 18:16
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غرد النائب هادي حبيش عبر حسابه على "تويتر": "اول حق من حقوق المسيحيين اعادة المناصفة إلى مجلس النواب من خلال اجراء انتخابات نيابية للمقاعد الشاغرة، علما انو معظم الشعب اللبناني عم بفتش ع لقمة عيشو بهل الأيام".
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