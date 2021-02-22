حبيش: اول حق من حقوق المسيحيين اعادة المناصفة إلى مجلس النواب

غرد النائب هادي حبيش عبر حسابه على "تويتر": "اول حق من حقوق المسيحيين اعادة المناصفة إلى مجلس النواب من خلال اجراء انتخابات نيابية للمقاعد الشاغرة، علما انو معظم الشعب اللبناني عم بفتش ع لقمة عيشو بهل الأيام".