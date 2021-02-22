لبنان

قاطيشا: باسيل يستقوي بالأسد من دون أن يتعلم من دروس الماضي

Lebanon 24
22-02-2021 | 18:23
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 غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا عبر حسابه على "تويتر": "باسيل يستقوي بالأسد، من دون أن يتعلم من دروس الماضي. المسيحيون ومعهم لبنان في خطر، إن لم ينقذوا أنفسهم من جبران باسيل".
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