قاطيشا: باسيل يستقوي بالأسد من دون أن يتعلم من دروس الماضي

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا عبر حسابه على "تويتر": "باسيل يستقوي بالأسد، من دون أن يتعلم من دروس الماضي. المسيحيون ومعهم لبنان في خطر، إن لم ينقذوا أنفسهم من جبران باسيل".