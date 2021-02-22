لبنان

أجهزة طبية من الجالية اللبنانية في السعودية

Lebanon 24
22-02-2021 | 17:31
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع السفير اللبناني في السعودية فوزي كبارة بتقديم تبرع من قبل الجالية اللبنانية في السعودية لدعم القطاع الصحي في لبنان من أجهزة طبية ومستلزماتها لمواجهة جائحة كورونا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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السعودية

فوزي كبارة

اجهزة طبية

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