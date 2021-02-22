أجهزة طبية من الجالية اللبنانية في السعودية

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع السفير اللبناني في السعودية فوزي كبارة بتقديم تبرع من قبل الجالية اللبنانية في السعودية لدعم القطاع الصحي في لبنان من أجهزة طبية ومستلزماتها لمواجهة جائحة كورونا.