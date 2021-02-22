أبو فاعور: اللقاح السبيل الوحيد لمواجهة الجائحة

كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور عبر "فيسبوك" قائلاً: "اليوم، تم تلقيح 76 مواطناً من أبناء راشيا والبقاع الغربي وحاصبيا في مركز التلقيح في مستشفى راشيا الحكومي. أكرر الدعوة لكل أبناء المنطقة إلى تسجيل أسمائهم وتناول اللقاح وفق الاولويات التي أعلنتها وزارة الصحة، بعيدا عن كل الاشاعات والاخبار غير العلمية لان اللقاح هو السبيل الوحيد لمواجهة تفشي الجائحة".

