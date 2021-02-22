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لبنان
محتجون يقطعون أوتوستراد انطلياس بالإطارات المشتعلة
Lebanon 24
22-02-2021
|
19:24
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أقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق بشكل جزئي عند أوتوستراد انطلياس بالإطارات المشتعلة.
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