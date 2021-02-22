لبنان

العدو الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة مقابل رأس الناقورة.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
22-02-2021 | 20:30
A-
A+
Doc-P-796379-637496229556415446.jpg
Doc-P-796379-637496229556415446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 22 / 2 / 2021 الساعة 8.15 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 8.45 من فوق بلدة يارون.
تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وفي بيان ثانٍ، أعلنت قيادة الجيش أنه "بتاريخ 21 / 2 / 2021 اعتباراً من الساعة 17.50 ولغاية الساعة 23,10 تم تسجيل /3/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدوّ الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب. وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

 
 
وجاء في بيانٍ ثالث للجيش: "بتاريخ 22/2/2021 اعتبارا من الساعة 04.10 ولغاية الساعة 06.49، تم تسجيل خرقين بحريين معاديَيْن للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 130 مترا، حيث أقدم أحد العناصر على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة، وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:59 | 2021-02-22
22:39 | 2021-02-22
22:36 | 2021-02-22
22:27 | 2021-02-22
21:58 | 2021-02-22
21:31 | 2021-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website