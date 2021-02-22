العدو الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة مقابل رأس الناقورة.. هذا ما أعلنه الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 22 / 2 / 2021 الساعة 8.15 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 8.45 من فوق بلدة يارون.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وفي بيان ثانٍ، أعلنت قيادة الجيش أنه "بتاريخ 21 / 2 / 2021 اعتباراً من الساعة 17.50 ولغاية الساعة 23,10 تم تسجيل /3/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدوّ الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب. وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.