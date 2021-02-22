حريق داخل مخيم للنازحين في تعنايل... حالات اختناق والدفاع المدني يتدخل

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٠:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٢/٢٢ حريقاً اتى على خيمة داخل مخيم للنازحين السوريين في تعنايل-البقاع.

كما واسفر الحريق عن اصابة ثمانية اشخاص بضيق في التنفس جراء انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق، حيث تولى العناصر نقل اثنين منهم الى مستشفى تعنايل العام لتلقي العلاج للازم فيما تولت جهات اخرى نقل باقي المصابين الى المستشفيات للمعالجة.