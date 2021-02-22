افاد "مستقبل ويب" ان الرئيس المكلّف سعد الحريري عاد الى بيروت اليوم بعد زيارة قام بها لدولة الإمارات حيث التقى ‏ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .‏

