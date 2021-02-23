لبنان

مأخذ على وزير

Lebanon 24
23-02-2021 | 00:05
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يؤخذ على وزير على رأس وزارة حيوية، انشغاله بمقترحات إحدى الموظفات، في ما خص مسائل مهمة في الأشهر المقبلة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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