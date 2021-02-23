الحريري لم يُقفل الباب أمام التشاور الداخلي والخارجي

ذكرت مصادر متابعة لـ"اللواء" ان "ردّ تيار "المستقبل" على كلام الوزير جبران باسيل، لا يعني ان الحريري اقفل الباب امام التشاور الداخلي والخارجي، لا سيما وان المبادرات تتوالى ولا بد من نقاش في مضمونها سواء لجهة القبول او الرفض او التعديل، والرئيس المكلف وحده القادرعلى ان يجيب بنعم أو لا على مبادرة باسيل وسواها، ومنها التحرك الاخير للواء عباس ابراهيم".