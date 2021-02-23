19
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حركة الاتصالات قد تُستأنف بعد عودة الحريري
Lebanon 24
23-02-2021
|
01:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقّعت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "تعاود حركة الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت أمس آتياً من الإمارات"، لافتة الى ان "هذه التحركات تنطلق من ثلاثة جوانب: الجانب الاول من خلال المبادرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي أعتبرها معظم الاطراف مقبولة لتذليل الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة العتيدة باستثناء الفريق الرئاسي الذي لم يبد حماسا تجاهها لانه اعتبر انها لا تطابق مع مطالبه التعجيزية، بينما ادى تفاعل الخلاف المتفاقم بين بري وباسيل الى تجاهل الفريق الرئاسي لهذه المبادرة وعدم إجراء أي اتصال بخصوصها، في حين فاقم الموقف الاخير لرئيس التيار الوطني الحر تجاه مجلس النواب من اتساع حدة الخلافات بين الطرفين والى استياء واضح لدى رئيس المجلس من هذا التهجم على المجلس.
اما الجانب الثاني لهذه التحركات، فهو متواصل وبزخم من قبل بكركي ولن يتوقف عند حدود تجاهله او عدم التعاون الايجابي مع منطلقه لتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة أو الاعتراض عليه من هذا الطرف أو ذاك. ولعل المواقف الانتقادية الحادة التي يطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي في كل مناسبة ويصوب فيها بوضوح على الذين يعرقلون عملية تشكيل الحكومة، تعتبر اقوى دليل على انه لن يتراجع عن مواقفه هذه حتى إنجاز تشكيل الحكومة العتيدة.
أما الجانب الثالث، فتوقعت المصادر ان يكون من خلال تحرك يقوم به حزب الله باتجاه كل الاطراف، ويجمع فيه بين مبادرة الرئيس بري واقتراح الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بزيادة عدد اعضاء الحكومة الى عشرين او إثنين وعشرين وزيرا، في حين ان هذا الاقتراح لم يلق ردودا مرحبة او موافقة عليه من قبل رئيس الحكومة المكلف واطراف مؤثرين.
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يقترب من 10000 ليرة.. من يقف وراء جنونه؟
Lebanon 24
الدولار يقترب من 10000 ليرة.. من يقف وراء جنونه؟
11:00 | 2021-02-22
22/02/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة المدرب غسان سركيس؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة المدرب غسان سركيس؟
19:33 | 2021-02-22
22/02/2021 07:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار فوق الـ9 آلاف ليرة.. إليكم قيمة الحد الأدنى للأجور "الجديدة"
Lebanon 24
الدولار فوق الـ9 آلاف ليرة.. إليكم قيمة الحد الأدنى للأجور "الجديدة"
10:49 | 2021-02-22
22/02/2021 10:49:29
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل سلم "حزب الله" 3 اشياء؟
Lebanon 24
باسيل سلم "حزب الله" 3 اشياء؟
12:43 | 2021-02-22
22/02/2021 12:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي لبناني يُصاب بـ"كورونا".. ورسالة منه إلى اللبنانيين
Lebanon 24
إعلامي لبناني يُصاب بـ"كورونا".. ورسالة منه إلى اللبنانيين
19:45 | 2021-02-22
22/02/2021 07:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:45 | 2021-02-23
رسالة لنصرالله وراء "رسالة" خطابه الاخير
09:30 | 2021-02-23
هكذا يسرقكم لصوص "منصات أسعار الدولار"
09:50 | 2021-02-23
تحسن واقع "كورونا" في المستشفيات.. وانخفاض عدد المصابين الذين يقصدونها
09:40 | 2021-02-23
نائب يكشف عن كارثة صحية وفضيحة: مصابو السيدا في السجون أُصيبوا بكورونا
09:30 | 2021-02-23
مجموعات الثورة: الثوار الجائعون ليسوا ارهابيين
09:28 | 2021-02-23
إنقطاع بخدمة الإنترنت في عدد من المناطق.. هذا ما كشفته "أوجيرو"
فيديو
موهبة لبنانية جديدة تشارك في the voice فرنسا (فيديو)
Lebanon 24
موهبة لبنانية جديدة تشارك في the voice فرنسا (فيديو)
21:00 | 2021-02-22
23/02/2021 09:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يكشف عن خطط "سامسونغ" السرية لمنافسة "آبل"!
Lebanon 24
فيديو يكشف عن خطط "سامسونغ" السرية لمنافسة "آبل"!
21:00 | 2021-02-22
23/02/2021 09:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتر" يحسم "ديربي الغضب" أمام "ميلان" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
"إنتر" يحسم "ديربي الغضب" أمام "ميلان" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
18:00 | 2021-02-22
23/02/2021 09:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact