"المستقبل" لـ "السياسة": مواقف باسيل محاولة لذرّ الرماد في العيون

وسط حالة ترقب لنتائج جولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الخارجية، على عملية تشكيل الحكومة المتعثرة، وصفت أوساط بارزة في تيار"المستقبل" لـ"السياسة" الكويتية، المواقف التي صدرت عن رئيس "التيار الوطني الحر" بأنها "محاولة لذر الرماد في العيون، وتصوير الأمور على غير حقيقتها"، مشيرة إلى أن "كل ما قاله لن يغير في حقيقة الأمر شيئاً، لا بل أنه سيزيد الحريري إصراراً على موقفه من موضوع التأليف، وسيجعله أكثر تشبثاً بالشروط التي وضعها لتشكيل حكومته، لناحية أن تكون من 18 وزيراً، ولا ثلث معطلاً مع أحد".