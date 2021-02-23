تلاعب بالمنصة

ألمحت أوساط طبية إلى ضلوع جهات رسمية في التلاعب بعملية التسجيل على منصة التلقيح، عبر أشخاص وهميين أو غير مستهدفين يتم تحديد مواعيد لهم في بعض المستشفيات، ليتمّ عند تغيّبهم عن الموعد المحدد إعطاء لقاحاتهم إلى أشخاص آخرين.