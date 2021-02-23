طلاب الأميركية أمام خيارين... الطرد او الدفع على سعر المنصة

وبناء عليه، تتجه اللجنة إلى رفع دعوى "إثبات عرض وإيداع" خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الدعاوى. كما أن تهديد الجامعة وأي إجراء تعسفي آخر سيكون موضوع متابعة قضائية. إذ سيتقدم المحامي جاد طعمة باسم اللجنة القانونية، اليوم، بدعوى أمام القضاء المستعجل في بيروت للرد على رسالة الإدارة، واستصدار قرار قضائي يلزم الجامعة بالرجوع عن أي إجراء يمكن أن تتخذه بحق الطلاب، تحت طائلة دفع غرامة إكراهية، لكون ما يحصل بين الطرفين هو اختلاف في وجهات النظر وليس اعتداء من الطلاب على الجامعة أو إقداماً على مخاصمتها. وقال طعمة لـ"الأخبار" إن "العين ستكون على القضاء، والهدف منع انسحاب قرار الدولرة إلى باقي الجامعات التي تترقب ماذا سيحصل في الجامعتين لتبني عليه قراراتها المستقبلية، علماً بأن الجامعة الخاصة تقدم نفسها على أنها مؤسسة لا تبغي الربح، وهي بالتالي تستفيد من الجنات الضريبية، أي أنها لا تدفع الضرائب، ومن ثم تتراجع عن هذا المبدأ عند أول مفترق".

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كتبت صحيفة "الأخبار" في رسالة إلكترونية تهديدية، أبلغت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت طلابها بأن 3 آذار المقبل هو الموعد النهائي لتسديد الأقساط للفصل الدراسي الثاني (فصل الربيع) وفق سعر المنصة الإلكترونية (3900 ليرة مقابل الدولار)، وأن أي تخلف عن الدفع بعد هذا التاريخ سيعرّض الطالب لإلغاء مقرّراته والفصل من الجامعة، ومنعه من الوصول إلى المنصة التعليمية لمتابعة محاضراته عن بعد، وحرمانه من إجراء الامتحانات.