لبنان

لا مبادرة للواء ابراهيم واليكم الاسباب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-02-2021 | 08:30
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بعدما كثر الحديث قي الآونة الاخيرة عن مبادرة او مساعي يقوم بها المدير العام للامن العام  اللواء عباس ابراهيم من اجل تاليف الحكومة، لفتت مصادر مقربة من إبراهيم وتربطها علاقة جيدة به، انه من الخطأ القول ان اللواء إبراهيم يقوم بمبادرة بين رئيسيه، في اشارة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، معتبرة ان اللواء إبراهيم الذي يحظى بثقة سياسية في لبنان من كل الاطراف، يتولى الى حد كبير نقل الافكار بين بعبدا وبيت الوسط عسى ان تصل الامور الى خواتيم سعيدة.

 

وتشير المصادر الى ان عدم وجود  مبادرة لإبراهيم لا يعني التقليل من دوره، بل هو يؤكد بهذا الموقف احترامه لموقعه ولموقع رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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