الكتائب تعمم.. والقوات توضح

عممت الأمانة العامة في حزب الكتائب مجددا على المناصرين والحزبيين عدم الدخول في السجالات الإعلامية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي والانصراف الى متابعة العمل الحزبي والاجتماعي.

وقال مصدر حزبي موثوق "ان التعميم الجديد جاء على خلفية معلومات تفيد بان "القوات اللبنانية" تقوم بإدارة حملة إعلامية ضد الحزب بسبب نجاح خياراته السياسية منذ ستة أعوام حتى اليوم وتداعيات صدى هذه المواقف إيجابياً في أوساط الرأي العام وخاصةً فئة الطلاب والشباب" .

اما مصادر القوات اللبنانية فنفت هذا الامر جملة وتفصيلا. وقالت" لا صحة لهذا الكلام ولكننا لسنا مسؤولين عما يقوله المحاربون والمناصرون على منصاتهم الالكترونية".