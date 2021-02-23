لبنان

الـ NBN تضرب مجددا وهدفها بين السطور

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-02-2021 | 08:15
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لليوم الثاني على التوالي تشن محطة الـNBN هجوما لاذعا على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من دون ان تسميه.

 

وقالت في مقدمة نشرتها الاخبارية: هي العتمة تلف أرجاء عملية التشكيل الحكومي وتتمدد....

 

الناس تلعن الظلام على كل المستويات وليس هناك من هو مستعد أن يضيء شمعة إذا كانت لا توصل بواخر حصصه إلى رصيف مصلحته الخاصة .

 

الناس لا ينقصها المزيد من الأزمات وهناك من يريد أن يفرض دفتر شروط للتأليف بعدما كان ديدنه التراضي في المناقصات .

 

الناس تعيش ثلث حقها في حياة كريمة أو ربما أقل وهناك من يشيد سدود الشروط القاحلة أمام حكومة إنقاذ باتت ضرورة في هذه الأشهر العجاف....

 

الناس تنتظر حجرا يحرك مياه التأليف الراكدة وهناك من يسعى لسحب آخر بحصة تسند خابية الوضع المليئة بالأزمات".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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