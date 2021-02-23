تفجير قذائف من مخلفات الحرب في الروشة.. هذا ما طلبه الجيش من المواطنين

أعلنت قيادة الجيش أنه سوف يتم تفجير قذائف من مخلفات الحرب في البحر مقابل مطعم دبيبو-الروشة ابتداء من الساعة 11 صباحا. ودعت المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من البقعة المذكورة في الزمان والمكان المحددين اعلاه.