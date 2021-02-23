نائب يكشف عن كارثة صحية وفضيحة: مصابو السيدا في السجون أُصيبوا بكورونا

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "أكبر كارثة صحية وفضيحة إنسانية، هو استمرار اكتظاظ السجون وبخاصة سجن رومية وتعريض المحكومين والموقوفين بدون محاكمة لخطر الجائحة القاتلة. وآخر المآسي إصابة المسجونين المصابين بالسيدا بفيروس كورونا. ألم يحن الوقت لقانون عفو عام يخفف هذا الاكتظاظ ويغلب الحس الانساني على الاعتبار الطائفي؟."

أكبر كارثة صحية وفضيحة إنسانية هو إستمرار إكتظاظ السجون وبخاصة سجن رومية وتعريض المحكومين والموقوفين بدون محاكمة لخطر الجائحة القاتلة

وآخر المآسي إصابة المسجونين المصابين بالسيدا بفيروس كورونا

ألم يحن الوقت لقانون عفو عام يخفف هذا الأكتظاظ ويغلب الحس الأنساني على الأعتبار الطائفي — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 23, 2021