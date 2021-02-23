لبنان

تحسن واقع "كورونا" في المستشفيات.. وانخفاض عدد المصابين الذين يقصدونها

Lebanon 24
23-02-2021 | 09:50
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أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، ان هناك اقبالا من جانب اللبنانيين على تلقي اللقاحات، لافتا الى انه في البداية كان سير عملية التلقيح بطيئاً، بسبب بعض الصعوبات اللوجستية، الّا ان الوتيرة بدأت تتحسن.
 
وردا على سؤال حول كيفية استخدام اللقاحات في حال توفرها بشكل إضافي، أشار هارون الى أن لدى المستشفيات لوائح بأسماء الذين سيتلّقون اللقاح، واذا تبين أن هناك عددا فائضا من اللقاحات، عندها يتصل المعنيون في المستشفى بالمسجلين على لوائح التلقيح في اليوم التالي، ليحضروا في اليوم الذي سُجل خلاله الفائض.
 
وأوضح هارون أنه حتى الان لم تحصل أي عملية تلف للقاحات اضافية، الا بعدد لا يذكر، مؤكدا تحسن واقع كورونا في المستشفيات، وانخفاض عدد المصابين الذين يقصدونها، وذلك نتيجة الاقفال العام والوعي لدى الناس.
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