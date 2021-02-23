البنزين سيرتفع مجدداً غداً.. والـ 98 اوكتان مفقود

توقع ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا ارتفاع سعر صفيحة البنزين لدى صدور جدول تركيب الاسعار غداً بأقل من الف ليرة، عازياً الارتفاع الاسبوعي الى ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً والى تدهور الليرة مقابل الدولار في الداخل.

ولم يستبعد أبو شقرا في حديث لإذاعة "صوت لبنان" ان يبلغ سعر الصفيحة مئة ألف ليرة في حال تمّ رفع الدعم كلياً، الا ان لذلك عواقب اجتماعية

وخيمة.



وكشف ان بعض الشركات اختارت عدم استيارد بنزين 98 اوكتان والاكتفاء بالبنزين العادي 95 اوكتان لعدم توفر الاعتمادات في مصرف لبنان، ما جعل

المادة مفقودة لدى بعض شركات استيراد النفط وبالتالي في المحطات.