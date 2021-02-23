لبنان

هل بدأت القطاعات الخاصة باستيراد "سبوتنيك" مقابل تعرفة يدفعها الراغب باللقاح؟

Lebanon 24
23-02-2021 | 10:19
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عزا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية الدكتور وليد خوري الوتيرة البطيئة في التلقيح لأسباب خارجية تتعلق بكمية اللقاحات المخصصة للبنان، متوقعاً ارتفاع وتيرة التلقيح مع وصول لقاح أسترازينيكا السهل الحفظ والاستعمال، وذلك اعتباراً من الاول من الشهر المقبل.
واعتبر خوري في حديث لإذاعة "صوت لبنان" ان تلقيح 70% من المجتمع اللبناني وبالتالي الوصول الى مناعة مجتمعية ممكن خلال سنة.

ونفى أن تكون القطاعات الخاصة قد بدأت باستيراد لقاح سبوتنيك الروسي مقابل تعرفة يدفعها الراغب باللقاح مؤكداً قرار السلطة بمجانية التلقيح.
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