الحاج حسن بحث مع حواط في موضوع احتكار بطاقات تشريج الخطوط مسبقة الدفع

أجرى رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية الدكتور حسين الحاج حسن، اتصالا هاتفيا بوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط، بحثا في خلاله قضية احتكار السوق من قبل بعض الموزعين المعتمدين لدى شركتي الهاتف الخلوي "ألفا" و"تاتش" لناحية رفع أسعار بطاقات تشريج الخطوط مسبقة الدفع من دون مسوغ قانوني، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان، علما أن هذه البطاقات متوافرة بشكل كاف من قبل شركتي الهاتف الخلوي.وأكد الوزير حواط خلال الاتصال أنه وفريق عمله "يتابعان الموضوع عن كثب مع شركتي الاتصالات، وستكون له إجراءات لمنع الاحتكار وضبط الأسعار وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات". كما أكد "مواكبة الجوار على المستوى التقني لناحية تأهيل الشركتين الخلويتين لاعتماد بطاقات التشريج الإلكترونية، بدلا من البطاقات الورقية مما سيساعد المشتركين في الحصول على هذه البطاقات بطريقة شفافة، حيث ستتأمن هذه الخدمة للمشتركين بالخطوط مسبقة الدفع على الأراضي اللبنانية كافة، فضلا عن تأمين مدخول اضافي للخزينة العامة.كما أكد الحاج حسن وحواط "ضرورة التنسيق بين وزارتي الاتصالات والاقتصاد والتجارة لحماية المستهلك من جشع المحتكرين، بحيث تتخذ إجراءات وتدابير قانونية في حق المخالفين".