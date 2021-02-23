لبنان

أهالي شهداء تفجير المرفأ: لا لتسييس قضيتنا الوطنية والإنسانية

Lebanon 24
23-02-2021 | 10:49
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قالت "لجنة أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت" في بيان: "لم نفاجأ بالهجمة المسعورة التي شنتها بعض وسائل الإعلام و ملحقاتها عبر الصفحات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي المعروفة التمويل والأهداف والمصالح باستهادفنا كلجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت، بشخص الناطق الرسمي ابراهيم حطيط باتهامه بالتبعية لجهة سياسية معينة. وجاءت هذه الهجمة على خلفية التصريح الذي ادلى به حطيط برفض لجنة أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت تدخلات من أسماهم بمجرمي الحرب الأهلية بأهالي ضحايا التفجير".

وختمت: "يهم لجنة أهالي الشهداء ان تؤكد أن عوائلها من كل الطوائف اللبنانية على المبدأ نفسه يرفضون تسييس قضيتهم الوطنية والإنسانية وخصوصا مجرمي الحرب الأهلية والفاسدين".
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