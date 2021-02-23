لبنان

انخفاض بسيط في الحرارة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
23-02-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-796602-637496769407804481.jpg
Doc-P-796602-637496769407804481.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:
طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حيث تعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية .
معدل شهر شباط لدرجات الحرارة على الساحل هو ما بين 11 و 19 درجة مئوية.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح خصوصا على المرتفعات، ويستمر التحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، ويتوقع هطول بعض الامطار المتفرقة اعتبارا من بعد الظهر خصوصا في المناطق الجنوبية.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات صباحا، كما تهطل أمطار خفيفة بعد الظهر في المناطق الجنوبية والداخلية.

- الحرارة على الساحل من 10 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 5 الى 16 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية - شرقية سرعتها بين 15 و 40 كلم/س، تشتد أحيانا لتقارب 55 كلم/س.
- الانقشاع: جيد.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20و 60%.
- حال البحر: منخفض الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,16
- ساعة غروب الشمس: 17,28
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:31 | 2021-02-23
13:30 | 2021-02-23
13:29 | 2021-02-23
13:25 | 2021-02-23
13:15 | 2021-02-23
13:15 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website