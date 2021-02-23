انخفاض بسيط في الحرارة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حيث تعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية .معدل شهر شباط لدرجات الحرارة على الساحل هو ما بين 11 و 19 درجة مئوية.الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح خصوصا على المرتفعات، ويستمر التحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة.الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، ويتوقع هطول بعض الامطار المتفرقة اعتبارا من بعد الظهر خصوصا في المناطق الجنوبية.الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات صباحا، كما تهطل أمطار خفيفة بعد الظهر في المناطق الجنوبية والداخلية.- الحرارة على الساحل من 10 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 5 الى 16 درجة.- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية - شرقية سرعتها بين 15 و 40 كلم/س، تشتد أحيانا لتقارب 55 كلم/س.- الانقشاع: جيد.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20و 60%.- حال البحر: منخفض الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 6,16- ساعة غروب الشمس: 17,28