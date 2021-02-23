الاقتراب من هذه المناطق ممنوع.. بيان من الجيش للبنانيين

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 23 / 2 / 2021 ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتي: يارون والبستان ــ الجنوب".وفي بيان ثان، افادت ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 23/ 2/ 2021 ما بين الساعة 07.00 والساعة 16.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".واعلنت في بيان آخر " انه لغاية لغاية 18 / 3 / 2021، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب - تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة".كذلك اشارت في بيان رابع،الى ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 26 / 2 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".كما اصدرت بيانا خامسا ، اشارت فيه الى ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 28 / 2 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام متفجرات".واصدرت بيانا آخر، اعلنت في خلاله ان "وحدات من الجيش ستقوم لغاية 26 /2 /2021 من الساعة 7.00 وحتى الانتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في حقول تدريب: مزرعة حنوش - حامات، بولونيا، برمانا- العيون، عين سعادة، مجمع الحريري- كفرفالوس ومنشآت الزهراني، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية وذخيرة حيّ(ة بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".وختاما، افادت المديرية ان "وحدة من الجيش، ستقوم لغاية 1 /3 /2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة والخلبية".