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لبنان
للبنانيين العالقين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان.. إعلان هام من الأمن العام
Lebanon 24
23-02-2021
|
11:42
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام الاعلان التالي:
إستناداً الى قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق.
تعلن المديرية العامة للأمن العام عن السماح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين إعتباراً من الساعة 9:00 ولغاية الساعة 18:00 من تاريخ 24/02/2021 شرط حيازتهم على فحص PCR نتيجته سلبية ولا تزيد مدته عن 96 ساعة من سوريا، على أن يخضعوا مجدداً لفحص PCR على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة العامة.
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