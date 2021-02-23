جميل السيد: الدعم نظريا للمواطن وعمليا للتجار

غرد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على "تويتر": "الدولة تدعم الدواء والمحروقات والغذاء بـ 400 مليون دولار شهريا، ويذهب بمعظمه للتجار، بعضهم يرفع السعر وبعضهم يهرب للخارج، الدعم نظريا للمواطن وعمليا للتجار ومافيا الدولة.أمس انقطع اللحم وقبله المازوت وغدا الكهرباء، بقول دولة بدها قص رؤوس الكبار قبل الصغار بيجاوبوك مش هيك السياسة".