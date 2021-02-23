لبنان

التقدمي الاشتراكي يقدم ملاحظاته على شبكة الأمان الاجتماعي

Lebanon 24
23-02-2021 | 12:41
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وضع الحزب التقدمي الاشتراكي ملاحظاته على المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد- 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان.

وصرح النائب وائل ابو فاعور من مجلس النواب قائلاً: " اعترضنا على 3 امور: اولأً، عدم شمول تأمين التغطية الصحية الشاملة للعائلات التي تصنف في البرنامج وهذا الامر كان معمولاً به في البرنامج السابق".

واشار الى وجود توافق كامل بين مكونات المجلس النيابي الممثلة في الاجتماع على ضرورة شمولة هذا الامر في التقديمات.

اما الامر الآخر الذي تم الاعتراض عليه فهو "ضرورة شمولة طلاب الجامعة اللبنانية بالتقديمات".

وتابع: " اذا كان الهدف الاساسي من المشروع هو شبكة امان اجتماعي فهنا لا نكتفي بالمساعدات المادية انما يجب ان تطال طلاب الجامعات".

اما الموضوع الثالث فهو تأمين الرعاية الاجتماعية لاصحاب الاحتياجات الخاصة.

واضاف ابو فاعور: اذا كان المطلوب ان يتم استخدام هذا البرنامج لارساء شبكة امان اجتماعي فهذه الشبكة لا يمكن ان تقوم على التقديمات المادية.

واوضح قائلاً:" نحن مع اقرار المشروع لان لا فرصة ثانية وليس يوجد بيننا وبين البنك الدولي اي ثأر ونحن نرى اولوية بالاقرار ولكن نرى ايضاً انه من الاولوية ان تؤخذ هذه الملاحظات الجوهرية بالاعتبار".
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