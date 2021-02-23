لبنان

"التيار" يزور السفير البابوي ويسلّمه مذكرة إلى الكرسي الرسولي

Lebanon 24
23-02-2021 | 12:40
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‏زار وفد من "التيار الوطني الحر" يضمّ النائب سيزار أبي خليل والوزير السابق منصور بطيش، السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سپيتاري، ونقلا إليه مذكرة ‏من رئيس "التيار" جبران باسيل وبحثا معه التطورات اللبنانية، وما تضمنته كلمة قداسة البابا عن لبنان أمام السلك الدبلوماسي قبل ايام.
وأبدى الوفد ارتياح "التيار الوطني الحر" ‏لكلام الحبر الاعظم وحرصه على وجود لبنان ووحدته ودوره في الشرق وعلى أهمية دور ووجود المسيحيين ورسالتهم.
 
وقد سلم أبي خليل وبطيش السفير البابوي المذكرة باسم "التيار" إلى الكرسي الرسولي ولم يُكشف عن مضمونها.
 
 
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