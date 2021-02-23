20
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية استنكرت التعرض للأهالي
Lebanon 24
23-02-2021
|
12:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستنكرت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان اليوم "تعرض القوى الأمنية الفظ واللا إنساني للأهالي المطالبين بحقهم بانتهاك واضح لحرمة النساء وكرامة كبار السن لا سيما التعرض للشيخ الجليل جهاد العبدالله وعدد من اولياء الامور المشاركين بالاعتصام امس".
وقالت: "بعد مرور عام على انطلاقتها، ورفضا لسياسة المصارف والطغمة المالية بحق ابنائنا الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الاجنبية، ولإجبار هذه المنظومة على تنفيذ قانون الدولار الطلابي رقم 193، نفذت الجمعية عند الساعة السابعة من مساء امس وقفة احتجاجية امام مصرف لبنان في الحمرا، امتدت الى عدد من المراكز الرئيسية لعدد من المصارف حيث قام الاهالي بإقفال مصرف فرنسبنك ومصرف لبنان والمهجر ومنعوا موظفيهما من الدخول لمزاولة اعمالهم كما قاموا بطرد موظفي البنك اللبناني الفرنسي وبنك الاعتماد واقفالهما، مع اقفال تام لشارع الحمرا الرئيسي بالاطارات المشتعلة وسط اجراءات امنية مشددة، انتهت بتعدي القوى الامنية عصرا على المعتصمين في محاولة منها لفك الحصار عن المصارف، حيث تعرض عضو الجمعية فضيلة الشيخ جهاد العبدالله وعدد من المحتجين للضرب من بعض العناصر الامنية غير المنضبطة أثناء تفريق المعتصمين بعد فشل المفاوضات مع المعتصمين الذين أصروا على حق اولادهم في تطبيق قانون الدولار الطلابي 193 وبعد استقدام تعزيزات الى المكان وقد اصيب عدد من الاهالي برضوض".
أضافت: "إن الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية تصر على حقها بالمطالبة بالقانون 193 وهي لن تألو جهدا لفرض تطبيقه من قبل المصارف وأنها تحذر هذه المنظومة من التمادي في تجاهلها لواجباتها في احترام القوانين وأن الجمعية ستلجأ للقضاء الوطني والدولي لفرض تغطية تكلفة أعباء القانون 193 من حسابات المصارف المهربة للخارج.
كما تستنكر الجمعية تعرض القوى الأمنية الفظ واللا إنساني للأهالي المطالبين بحقهم بانتهاك واضح لحرمة النساء وكرامة كبار السن لا سيما التعرض للشيخ الجليل جهاد العبدالله وعدد من اولياء الامور المشاركين بالاعتصام، مع التأكيد على حق أهالينا بالمطالبة بالإفراج عن مستقبل ابنائهم الذي خطفته المصارف وباعه السياسيون الفاسدون. وتهيب بقيادات الاجهزة الأمنية الإيعاز للقوى المولجة حفظ الأمن التحلي بالإنضباط والمناقبية تجاه اهالينا، مع تأكيد حقنا وحق ابنائنا لدى المصارف وحقنا بالتظاهر والتعبير عن الرأي الذي يكفله القانون ولا سيما مطالبتنا للسلطة بتطبيق القانون".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة المدرب غسان سركيس؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة المدرب غسان سركيس؟
19:33 | 2021-02-22
22/02/2021 07:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي لبناني يُصاب بـ"كورونا".. ورسالة منه إلى اللبنانيين
Lebanon 24
إعلامي لبناني يُصاب بـ"كورونا".. ورسالة منه إلى اللبنانيين
19:45 | 2021-02-22
22/02/2021 07:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ من جنبلاط باتجاه نصرالله بشأن ملف مرفأ بيروت.. هذا ما قاله
Lebanon 24
كلامٌ من جنبلاط باتجاه نصرالله بشأن ملف مرفأ بيروت.. هذا ما قاله
22:27 | 2021-02-22
22/02/2021 10:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
استقدام طائرة ومقتل مطلوب.. عمليات الدهم في العسيرة-بعلبك تابع
Lebanon 24
استقدام طائرة ومقتل مطلوب.. عمليات الدهم في العسيرة-بعلبك تابع
17:00 | 2021-02-22
22/02/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أكبر فضيحة سياسية.. اغتصاب موظفة داخل مبنى البرلمان والتحرش بـ 3 أخريات!
Lebanon 24
أكبر فضيحة سياسية.. اغتصاب موظفة داخل مبنى البرلمان والتحرش بـ 3 أخريات!
10:30 | 2021-02-23
23/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:49 | 2021-02-23
في مخيم البداوي.. أطلق النار على نفسه!
16:35 | 2021-02-23
العثور على جثة طفل حديث الولادة في مستوعب للنفايات في بيروت
16:32 | 2021-02-23
عملية التلقيح حصلت في القصر الجمهوري
16:25 | 2021-02-23
بري لباسيل: "ما حدا بعلِّم المجلس شو بدو يعمل"
16:24 | 2021-02-23
بعد تلقّي عدد من النواب للقاح.. بيان توضيحي من "الصليب الأحمر"
16:08 | 2021-02-23
عملية التلقيح تابع.. هذا ما جرى الجمعة الفائت في القصر الجمهوري
فيديو
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
Lebanon 24
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
16:30 | 2021-02-23
23/02/2021 16:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه وصية نانسي عجرم لبناتها.. وهذا ما غيّرته في حياتها بسبب كورونا (فيديو)
Lebanon 24
هذه وصية نانسي عجرم لبناتها.. وهذا ما غيّرته في حياتها بسبب كورونا (فيديو)
15:00 | 2021-02-23
23/02/2021 16:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
موهبة لبنانية جديدة تشارك في the voice فرنسا (فيديو)
Lebanon 24
موهبة لبنانية جديدة تشارك في the voice فرنسا (فيديو)
21:00 | 2021-02-22
23/02/2021 16:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact