القاضي إبراهيم إدعى على صيارفة بجرم تبييض الأموال

إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على عدد من الصيارفة أمام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بجرائم تبييض الأموال والإحتيال تمهيداً لإحالة الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.