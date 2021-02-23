لبنان

شريم: مؤتمر المرأة العربية يضع الاصبع على الجرح

Lebanon 24
23-02-2021 | 13:15
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غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عبر حسابها على "تويتر": "يضع مؤتمر "المرأة العربية والتحديات الثقافية"الذي افتتح برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية وبرئاسة السيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، الاصبع على جرح التحديات الذي لا يقاوم، الا بفكر نير يحررنا من الصور النمطية، ومن الموروثات التي تعيق كل تبدل اجتماعي."

وأضافت: "تحية لمنظمي المؤتمر الذي اتى على الرغم من الظروف الصعبة، فكلنا نعلم ان وحده التمكين الثقافي يضمن التشاركية الحقيقية بين مختلف اركان المجتمع، وفي جميع المجالات ويضمن بالتالي التنمية الشاملة والمستدامة التي نحن احوج ما نكون اليها".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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