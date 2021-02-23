لبنان

الحزب منزعج من الحليف لردة فعله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-02-2021 | 13:29
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قالت مصادر مطلعة ان هناك عدم رضى واضح داخل اوساط حزب كبير من ردة فعل سلبية قام بها حليف تجاه اشارة ايجابية تخصه صدرت عن حليف مشترك نهاية الاسبوع.
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