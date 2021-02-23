وعد رئاسي لباسيل؟

قالت اوساط مطلعة ان الوزير جبران باسيل يتقصد ترك التمايز لدى القياديين في التيار بشأن مواقفهم من "حزب الله" علما انه قادر على ضبطه".

وقالت" ان باسيل يرغب مقابل ضبط هذا الجو، الذي قد يسلبه جزءا من سيطرته داخل التيار، الحصول على مكتسب سياسي ما من الحزب، قد يكون وعدا بدعمه للرئاسة مثلا.