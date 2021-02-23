لبنان

وهبه التقى سفيري الكويت وتركيا

Lebanon 24
23-02-2021 | 13:31
A-
A+
Doc-P-796640-637496840678822830.jpg
Doc-P-796640-637496840678822830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه مع سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي المواقف المشتركة التي تجمع البلدين على الصعيدين الاقليمي والدولي.

ونوه الوزير وهبه بـ"المواقف الممتازة التي تتخذها دائما دولة الكويت تجاه جانب لبنان".

بدوره، شدد السفير الكويتي على "استعداد بلاده الدائم للوقوف إلى جانب لبنان ومؤازرته في كل الظروف".


سفير تركيا
كما التقى الوزير وهبه استقبل سفير تركيا هاكان شاكيل في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.

وكانت مناسبة لـ "التأكيد على عمق الصداقة بين لبنان وتركيا، كما جرى البحث في القضايا التي تهم البلدين، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشرقي البحر الأبيض المتوسط".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:49 | 2021-02-23
16:35 | 2021-02-23
16:32 | 2021-02-23
16:25 | 2021-02-23
16:24 | 2021-02-23
16:08 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website