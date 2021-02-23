وهبه التقى سفيري الكويت وتركيا

عرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه مع سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي المواقف المشتركة التي تجمع البلدين على الصعيدين الاقليمي والدولي.

ونوه الوزير وهبه بـ"المواقف الممتازة التي تتخذها دائما دولة الكويت تجاه جانب لبنان".

بدوره، شدد السفير الكويتي على "استعداد بلاده الدائم للوقوف إلى جانب لبنان ومؤازرته في كل الظروف".

سفير تركيا

كما التقى الوزير وهبه استقبل سفير تركيا هاكان شاكيل في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.

وكانت مناسبة لـ "التأكيد على عمق الصداقة بين لبنان وتركيا، كما جرى البحث في القضايا التي تهم البلدين، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشرقي البحر الأبيض المتوسط".