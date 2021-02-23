المفتي دريان: التعاون لتأليف الحكومة واجب وطني

أبدى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان تضامنه ودعمه "مطالب أهالي شهداء المرفأ وأولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج واسر الموقوفين في أحداث طرابلس الأخيرة"، واكد أمام زواره أن "التفاؤل والتعاون لتأليف الحكومة هو واجب وطني ومن يضع العراقيل والعقبات في وجه التأليف يريد للبنان مزيدا من الأزمات والتفتت والخراب والدمار لمآرب داخلية وخارجية".ودعا "كل من يحرص على سيادة لبنان وحريته الى مساعدته لإنقاذه من الأزمة الخانقة التي يمر بها لكي يعيش الشعب اللبناني بأمن وأمان وكرامة وطمأنينة في ظل حكومة مهمة تنقذ لبنان مما هو فيه من انهيار اجتماعي واقتصادي وفوضى غير مسبوقة في شتى المجالات".فهميواستقبل مفتي الجمهورية في دار الفتوى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي الذي أشار الى أن "اللقاء تناول قضايا تتعلق بالشؤون اللبنانية سياسيا وامنيا وبخاصة موضوع الانتخابات النيابية الفرعية"، مؤكدا ان "وزارة الداخلية والبلديات تقوم بجهد كبير لإنهاء التحضيرات اللوجستية لإجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن بشكل نزيه مع المحافظة على تطبيق الشروط الوقائية لمكافحة جائحة كورونا"، آملا أن "يسبق الانتخابات الفرعية تشكيل حكومة حتى يكون الاستقرار مستتبا في أثناء إجراء الانتخابات الفرعية وبهذا يكون لبنان ضمن اكتمال عدد نواب المجلس من جهة وقيام حكومة فاعلة لتخرج البلد من مآزقه العدة من جهة ثانية وهكذا يشعر اللبنانيون بالطمأنينة والسلام".وقال: "إن حكومة الرئيس دياب أدت ما عليها بكل تفان وإخلاص وشفافية من خلال ما توفر لها من ظروف محلية وإقليمية صعبة للغاية، وهي مستمرة في تصريف الأعمال وتسيير أمور الناس لحين تشكيل الحكومة المنتظرة لتسليمها الأمانة".خيروالتقى المفتي دريان رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير في حضور القاضي الشيخ خلدون عريمط.وقال اللواء خير بعد اللقاء: "نحن على تنسيق دائم مع المفتي دريان الذي هو مرجعية الجميع. تطرقنا إلى المواضيع التي تهم دار الفتوى والهيئة العليا للإغاثة، ومن الطبيعي التواصل مع كل الإدارات الرسمية، بالاضافة إلى موضوع الموقوفين الذي أولينا الاهتمام والذي سيتم معالجته إن شاء الله، على أمل ألا تتكرر هذه الأحداث. أما في ما يتعلق بالمساعدات الآتية إلينا، فكلها يتم توثيقها ومعالجتها مع المناطق اللبنانية كافة.حناكما استقبل المفتي دريان رئيس فرع مخابرات بيروت في الجيش اللبناني العقيد أنطوان حنا يرافقه العقيد فادي نصر الدين، في حضور بسام عفيفي وتم التداول في الأوضاع العامة.