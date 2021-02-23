كم بلغت اصابات كورونا في صفوف الوافدين خلال ال24 ساعة الاخيرة؟

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 20 و21 شباط؛ وأظهرت النتائج وجود اثنتي عشرة (12) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 20/2/2021 كالتالي:
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 21/2/2021 كالتالي:
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
" رحلة أبوظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)