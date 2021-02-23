لبنان

ضاهر يوضح: لهذا السبب تلقى النواب اللقاح

Lebanon 24
23-02-2021 | 13:52
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أوضح الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر بأن عدد النواب الذين تلقوا اللقاح هم 16 نائبا بوجود فريق من وزارة الصحة والصليب الاحمر اللبناني الذي هو وسيط مع البنك الدولي الممثل بعلاء هاجر ونادين خوري والدكتور حسام شرقاوي هو الذي يتصل بالبنك الدولي وبكل هذه الاسماء الموجودة التي تلقحت هي على المنصه وحسب الفئة العمرية، وقد حان دورهم. وهذا ما فعلناه باعتبار ان النواب هم الاكثر عملا في القوانين واجتماعاتهم دائمة وخوفا من ان ينقلوا العدوى الى المجتمع اذا ما أصيبوا".

وسئل ضاهر: كيف تمت المصادقة بانها على المنصة ووصلت أسماء كل الذين هم فوق الـ 70 بينما الناس في الخارج ينتظرون ؟أجاب:"لا أحد لقح الا اذا كان فوق السبعين ويكون لديه مرض معين. وتسهيلا لعمل المستشفيات حتى لا يحصل ازدحام حصل التلقيح هنا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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