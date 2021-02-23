لبنان

جميل السيد "لا راح و لا اتطعم"

Lebanon 24
23-02-2021 | 14:09
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غرد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على "تويتر": "للذين يسألوننا، لا رحنا عالمجلس ولا تطعمنا ضد الكورونا، ومسجلين حالنا عالمنصة، والدور ما وصل لعندنا".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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