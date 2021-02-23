موسى تسلم من نقيب محامي طرابلس مذكرة حول تعديل المادة 47 المتعلقة بالتحقيقات

استقبل رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى نقيب محامي طرابلس محمد المراد مع وفد من اعضاء النقابة، حيث سلم النائب موسى مذكرة حول تطبيق القانون المتعلق بتعديل المادة 47 المتعلقة بالتحقيقات في الضابطة العدلية، في حضور المحامي والاتصال بالاهل والحق بطلب طبيب شرعي بهدف منع التعذيب في التحقيقات الاولوية والتأثير على مجرى التحقيق.