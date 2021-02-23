لبنان

موسى تسلم من نقيب محامي طرابلس مذكرة حول تعديل المادة 47 المتعلقة بالتحقيقات

Lebanon 24
23-02-2021 | 14:28
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 استقبل رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى نقيب محامي طرابلس محمد المراد مع وفد من اعضاء النقابة، حيث سلم النائب موسى مذكرة حول تطبيق القانون المتعلق بتعديل المادة 47 المتعلقة بالتحقيقات في الضابطة العدلية، في حضور المحامي والاتصال بالاهل والحق بطلب طبيب شرعي بهدف منع التعذيب في التحقيقات الاولوية والتأثير على مجرى التحقيق.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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