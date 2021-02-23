لبنان

زاسبيكين لـ"مصدر دبلوماسي": إذا كان التدويل يعني إدارة خارجية للبنان فهذا لن يتحقق

Lebanon 24
23-02-2021 | 14:02
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في مقابلة له في يوم الدفاع الروسي، أجرى السفير الروسي السابق في لبنان والخبير في شؤون الشرق الأوسط الكسندر زاسبيكين مقابلة مع موقع "مصدر ديبلوماسي". ورداً على سؤال حول "كيف ترون الوضع في لبنان"، قال: "كنت ادعو دوما الى ايجاد الحلول بين اللبنانيين بغض النظر عن تطورات الاوضاع الدولية او الاقليمية، واليوم يبقى هذا المبدأ ساري المفعول. أما دور روسيا فيكون في التواصل المتساوي مع جميع الاطراف دون الاصطفاف مع طرف ضد آخر. على الصعيد الدولي، ندعو الى تقديم المساعدة للبنان من دون التدخل في شؤونه الداخلية واحتراما لسيادته ولخصوصياته، وبدرجة اولى ضرورة الحفاظ على التوازن السياسي والطائفي. ان لبنان بحاجة الى الاصلاحات، وهذا سيحدث حتما، واذا حصل في هذا السياق انفجار فسوف يؤدي الى انهيار الدولة، ولذلك يجب الوصول السريع الى الاتفاقات المرحلية وبدايتها تشكيل حكومة واتخاذ خطوات اقتصادية ومالية عاجلة، وفي نفس الوقت التعجيل باصلاحات طويلة الامد لفتح مجال لبناء لبنان الحديث.

وعن دعوات ومنها للبطريرك الماروني بشارة الراعي لتدويل القضية اللبنانية، علماً أنه يردّد ان الفاتيكان يدعم هذا التوجه، هل فاتحكم أحد بهذا الأمر؟ ماذا يعني ذلك؟ وما هو موقف روسيا؟ رد زاسبيكين: "لا أعرف ما هو المقصود واذا كان يعني ذلك المساعدة للبنان فهذا جيد. أما اذا كان يعني ادارة خارجية ففي كل الاحوال هذا لن يتحقق".
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