لبنان

وفد من الجمهورية القوية في بكركي غدا

Lebanon 24
23-02-2021 | 14:34
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 أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ان رئيس الحزب سيوفد وفدا من تكتل "الجمهورية القوية" لزيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الأربعاء، "للتضامن مع غبطته والوقوف إلى جانبه في دعوته إلى حياد لبنان عن الأزمات الإقليمية والدولية وإلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لمساعدة لبنان على إعادة إنتاج السلطة واستعادة سيادته الوطنية الكاملة".

ويضم الوفد النواب: أنطوان حبشي، جورج عقيص، فادي سعد، عماد واكيم، ماجد إيدي أبي اللمع، شوقي الدكاش وجوزيف اسحق، والوزراء السابقين: مي شدياق، كميل أبو سليمان، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في حزب "القّات" ريشار قيومجيان وملحم الرياشي ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في الحزب أنطوان مراد.
المصدر: الوكالة الوطنية
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