لبنان

من هم النواب الذين تلقوا اللقاح؟

Lebanon 24
23-02-2021 | 14:38
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أفاد مندوب "رويترز" ان النواب الذين تلقوا اللقاح هم:
 
‏عبد الرحيم مراد
‏وهبي قطيشا 
‏مصطفى الحسيني 
‏علي عسيران 
‏نقولا النحاس 
‏إيلي الفرزلي 
‏سليم سعادة 
‏غازي زعيتر 
‏ياسين جابر 
‏اسعد حردان 
‏انيسنصار
‏البير منصور
‏انور خليل 
‏ميشال موسى 
‏محمد كبارة
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