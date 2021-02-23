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لبنان
من هم النواب الذين تلقوا اللقاح؟
Lebanon 24
23-02-2021
|
14:38
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أفاد مندوب "رويترز" ان النواب الذين تلقوا اللقاح هم:
عبد الرحيم مراد
وهبي قطيشا
مصطفى الحسيني
علي عسيران
نقولا النحاس
إيلي الفرزلي
سليم سعادة
غازي زعيتر
ياسين جابر
اسعد حردان
انيسنصار
البير منصور
انور خليل
ميشال موسى
محمد كبارة
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اللقاح
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