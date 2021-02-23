بري عرض مع فهمي موضوع الإنتخابات النيابية الفرعية والتقى الحوت

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي وعرض معه الأوضاع الأمنية وموضوع الإنتخابات النيابية الفرعية، وغادر فهمي من دون الادلاء بتصريح.كما التقى الرئيس بري رئيس مجلس إدارة – مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط "الميدل إيست" محمد الحوت.