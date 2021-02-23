الفرزلي: وفقا للأصول تلقيت اللقاح

غرد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "أنا تلقيت اللقاح من ضمن الفئات العمرية المحدّدة ووفق الأصول وفد تسجلّت منذ الأسبوع الأول على منصّة وزارة الصحّة.

و أضاف:"الله يبعد الضرر عن الجميع".