لبنان

الفرزلي: وفقا للأصول تلقيت اللقاح

Lebanon 24
23-02-2021 | 14:48
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 غرد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "أنا تلقيت اللقاح من ضمن الفئات العمرية المحدّدة ووفق الأصول وفد تسجلّت منذ الأسبوع الأول على منصّة وزارة الصحّة. 
 و أضاف:"الله يبعد الضرر عن الجميع".
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ايلي الفرزلي

اللقاح

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